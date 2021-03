Rezza | “Torneremo alla normalità tra 7-15 mesi vaccinando 240mila persone al giorno”

(Di martedì 9 marzo 2021) Covid,: “tra 7-15convaccini al” Esattamente un anno fa iniziava per l’Italia il primo vero lockdown. Le immagini dei negozi chiusi, delle strade deserte e delle ambulanze frenetiche sono ancora reali e l’incubo delle varianti del Covid-19 sembra allungare l’orizzonte per la tanto agognata. Difficile ancora immaginare di poter tornare a una vita normale senza mascherine e senza la paura del virus. Giovanni, direttore della prevenzione del Ministero della Salute, ha provato a dare una misura a questo tempo durante l’audizione in Commissione Igiene e Sanità del Senato sui vaccini anti Covid-19.parla di un’attesa che va dai sette ai quindici ...

Quandoalla normalità? Ce lo stiamo chiedendo tutti, insistentemente. Una risposta l'ha data oggi Giovanni,direttore della prevenzione del Ministero della Salute, durante l'audizione in ...... che potrebbero includere anche caregiver, genitori di bambini immunodepressi e ospiti di comunità, ha spiegato Giovanni, direttore della prevenzione del ministero della Salute, durante l'...Se assumiamo che il vaccino protegga dall’infezione e che la fondazione protegga almeno per 2 anni, vaccinando 240.000 persone al giorno riusciremo in 7-15 mesi a tornare alla normalità”. E’ quanto ha ...Cosa hanno detto Rezza (direttore della prevenzione del Ministero della Salute) e Parisi (presidente dell'Accademia dei Lincei) in Commissione Igiene e Sanità del Senato sul ritorno a una vita pre-epi ...