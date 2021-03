Rezza | “Normalità tra 7-15 mesi con 240mila vaccinazioni al giorno”

Leggi su newsmondo

(Di martedì 9 marzo 2021)in audizione al Senato: “tra 7-15conale misure di contenimento”. ROMA – In audizione in Senato il direttore del Dipartimento Prevenzione del Ministero della Salute, Giovanni, ha fatto il punto sulla pandemia: “Abbiamo di recente messo a punto con l’Iss e la Fondazione Bruno Kessler un modello matematico per capire quando potremo tornare ad una pseudo-. Se assumiamo che il vaccino protegga dall’infezione e che l’iniezione protegga almeno due anni, riusciremo a tornare allain 7-15vaccinando 240.000 persone ale mantenendo misure di contenimento“.: “Presto un nuovo aggiornamento del ...