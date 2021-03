Revenge porn, Facebook ti aiuta a bloccare la circolazione illegale delle tue foto di nudo (Di martedì 9 marzo 2021) Il Revenge porn è uno dei temi più sentiti del panorama Facebook e non solo. Una pratica vile che vede protagonisti soprattutto gli uomini che, delusi dalla fine della loro relazione, decidono di vendicarsi mettendo sui social foto e video compromettenti della ex aggiungendo nome, numero di telefono e un collegamento alla sua pagina Facebook, in modo tale da ampliare la portata dell'evento. Si pensa che tra siti porno, gruppi Telegram e piattaforme di condivisione più o meno segrete, siano più di 5 mila i portali in tutto il mondo che raggruppano il materiale sul Revenge porn, lasciando a chi condivide il privilegio di rimanere anonimo. Per fortuna, anche in Italia, dal 2019 questo tipo di pratica è diventato un reato dando credito ad una battaglia che ... Leggi su gqitalia (Di martedì 9 marzo 2021) Ilè uno dei temi più sentiti del panoramae non solo. Una pratica vile che vede protagonisti soprattutto gli uomini che, delusi dalla fine della loro relazione, decidono di vendicarsi mettendo sui sociale video compromettenti della ex aggiungendo nome, numero di telefono e un collegamento alla sua pagina, in modo tale da ampliare la portata dell'evento. Si pensa che tra sitio, gruppi Telegram e piattaforme di condivisione più o meno segrete, siano più di 5 mila i portali in tutto il mondo che raggruppano il materiale sul, lasciando a chi condivide il privilegio di rimanere anonimo. Per fortuna, anche in Italia, dal 2019 questo tipo di pratica è diventato un reato dando credito ad una battaglia che ...

