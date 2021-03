Renzi “Italia Viva corre una maratona, non i 100 metri” (Di martedì 9 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “L’effetto Draghi sull’economia è stato immediato: i mercati sono tornati ai livelli pre Covid e in giro per il mondo c’è molta aspettativa sulla leadership Italiana. Ma c’è un effetto Draghi anche sulla politica del nostro Paese. Il PD deciderà cosa fare, dopo che il Segretario uscente Nicola Zingaretti ha detto di vergognarsi del proprio partito”. Lo scrive il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nella sua e-News.“I Cinque Stelle hanno organizzato un summit decisivo tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, nella casa al mare del comico genovese per rilanciare l’esperienza pentastellata in stretto raccordo col PD. Auguri a tutti. La mia opinione è che per qualche mese ci sarà ancora da… Ballare – aggiunge -. Tutto ha iniziato a cambiare, ma molto ancora cambierà. I sondaggi di oggi tra un anno saranno un ... Leggi su ildenaro (Di martedì 9 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “L’effetto Draghi sull’economia è stato immediato: i mercati sono tornati ai livelli pre Covid e in giro per il mondo c’è molta aspettativa sulla leadershipna. Ma c’è un effetto Draghi anche sulla politica del nostro Paese. Il PD deciderà cosa fare, dopo che il Segretario uscente Nicola Zingaretti ha detto di vergognarsi del proprio partito”. Lo scrive il leader di, Matteo, nella sua e-News.“I Cinque Stelle hanno organizzato un summit decisivo tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, nella casa al mare del comico genovese per rilanciare l’esperienza pentastellata in stretto raccordo col PD. Auguri a tutti. La mia opinione è che per qualche mese ci sarà ancora da… Ballare – aggiunge -. Tutto ha iniziato a cambiare, ma molto ancora cambierà. I sondaggi di oggi tra un anno saranno un ...

