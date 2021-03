(Di martedì 9 marzo 2021) Larisponde alle accuse di: “Dispiace per le difficoltà avute negli ultimi anni”. LONDRA (INGHILTERRA) – Laattraverso un comunicato ha risposto alle accuse di: “L’intera famiglia è addolorata nell’apprendere fino in fondo quanto siano stati difficili gli ultimi anni per la coppia“. E sulle accuse di razzismo ha precisato: “Quanto detto daè davvero preoccupante e le loro dichiarazioni sono state prese molto seriamente . Anche se alcuni ricordi possono divergere, verranno affrontate dalla famiglia privatamente.e Archiemembri molto ...

Advertising

rtl1025 : ?? La regina Elisabetta e tutta la famiglia reale britannica 'prendono molto sul serio' quanto affermato da #Harry e… - repubblica : La Regina Elisabetta 'addolorata per le difficoltà di Harry e Meghan': In un comunicato Buckingam Palace ritiene 'p… - lauref_ : RT @rtl1025: ?? La regina Elisabetta e tutta la famiglia reale britannica 'prendono molto sul serio' quanto affermato da #Harry e #Meghan a… - StraNotizie : Regina Elisabetta, la sua reazione all’intervista scandalo di Meghan e Harry - news_mondo_h24 : Regina Elisabetta: “Harry e Meghan saranno sempre amati” -

Ultime Notizie dalla rete : Regina Elisabetta

Lasi è detta "rattristata" per le parole dei duchi di Sussex, Harry e Meghan, nella prima reazione dopo la loro devastante intervista alla Cbs americana. Lei e tutta la famiglia reale -...19.10"rattristata" per Harry e Meghan Lasi dice "addolorata" per le difficoltà che hanno affrontato Harry e Meghan. "L'intera famiglia è rattristata nell' apprendere fino in fondo quanto siano stati difficili gli ultimi ...La regina Elisabetta II si è detta "addolorata" dalle difficoltà che hanno affrontato Harry e Meghan. In un comunicato si legge che "l'intera famiglia è rattristata nell'apprendere fino in fondo ...L’intervista di Harry e Meghan Markle non è certo passata inosservata. Prontamente è arrivata la risposta della regina Elisabetta e della famiglia reale britannica, che “prendono molto sul serio” le ...