Rapporto con Usa cruciale per J&JAttesa per siero Johnson & JohnsonRapporto con Usa cruciale per J&JAttesa per siero Johnson & Johnson

Bruxelles, 9 mar. (Adnkronos Salute) - AstraZeneca è sempre più nel mirino della Ue. Le consegne di vaccini anti Covid da parte della multinazionale anglosvedese continuano a procedere molto lentamente e, per di più, l'azienda non sembra aver recepito il messaggio inviatole con il divieto di esportare 250mila dosi di vaccino AstraZeneca in Australia, divieto chiesto dall'Italia di Mario Draghi e imposto dalla Commissione Europea di Ursula von der Leyen. A quanto si apprende a Bruxelles, AstraZeneca terrebbe in magazzino nell'Ue una quantità non piccola di vaccini, perché riterrebbe che il meccanismo di blocco delle esportazioni sia destinato a non essere più utilizzato. Penserebbe quindi di potere esportare le dosi stoccate una volta che il meccanismo, che è temporaneo, terminerà. E' anche per questo che la Commissione probabilmente lo prorogherà. Ai piani alti dell'Ue questa viene ...

