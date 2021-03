Ranking Uefa aggiornato a martedì 9 marzo dopo Juventus-Porto (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il Ranking Uefa aggiornato dopo le partite di Champions League 2020/2021 di martedì 9 marzo, per la precisione Juventus-Porto e Borussia Dortmund-Siviglia. L’Italia continua a difendersi dall’Inghilterra che avanza, mentre guadagna punti il Portogallo. Sempre in vetta la Spagna, di seguito le prime dieci posizioni. Spagna 93.997 punti Inghilterra 93.140 Italia 73.724 Germania 72.856 Francia 55.248 Portogallo 48.149 Russia 38.382 Olanda 38.000 Belgio 36.500 Austria 35.825 SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ille partite di Champions League 2020/2021 di, per la precisionee Borussia Dortmund-Siviglia. L’Italia continua a difendersi dall’Inghilterra che avanza, mentre guadagna punti ilgallo. Sempre in vetta la Spagna, di seguito le prime dieci posizioni. Spagna 93.997 punti Inghilterra 93.140 Italia 73.724 Germania 72.856 Francia 55.248gallo 48.149 Russia 38.382 Olanda 38.000 Belgio 36.500 Austria 35.825 SportFace.

