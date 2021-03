Rangers, Gerrard a cuore aperto: “Io coach del Liverpool? Un sogno. Spero solo una cosa per Klopp” (Di martedì 9 marzo 2021) Parla Steven Gerrard.Liverpool, il tackle di Gerrard: “Torres mi ha spezzato il cuore. Suarez o l’ex Milan? Rispondo così”Steven Gerrard ha giocato complessivamente 710 partite per i Reds - a cui si è unito nel 1989 da bambino prima di andarsene nel 2015 - segnando 186 gol e mettendo a segno 143 assist. L'eterna icona per il pubblico di Anfield è tornato a parlare del suo ex club ai microfoni di ITV Evening News, analizzando l'attuale complicato momento del Liverpool in Premier League, facendo allusione al proprio futuro da coach e soffermandosi in particolare su Jürgen Klopp. Di seguito, le sue dichiarazioni.Interrogato sulle sue papabili aspirazioni a gestire il suo amato club, Steven Gerrard ha dichiarato: "Non dovremmo parlarne, ... Leggi su mediagol (Di martedì 9 marzo 2021) Parla Steven, il tackle di: “Torres mi ha spezzato il. Suarez o l’ex Milan? Rispondo così”Stevenha giocato complessivamente 710 partite per i Reds - a cui si è unito nel 1989 da bambino prima di andarsene nel 2015 - segnando 186 gol e mettendo a segno 143 assist. L'eterna icona per il pubblico di Anfield è tornato a parlare del suo ex club ai microfoni di ITV Evening News, analizzando l'attuale complicato momento delin Premier League, facendo allusione al proprio futuro dae soffermandosi in particolare su Jürgen. Di seguito, le sue dichiarazioni.Interrogato sulle sue papabili aspirazioni a gestire il suo amato club, Stevenha dichiarato: "Non dovremmo parlarne, ...

