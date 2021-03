Raised by Wolves 2: iniziate le riprese dei nuovi episodi della serie (Di martedì 9 marzo 2021) L'attore Abubakar Salim ha annunciato l'inizio delle riprese di Raised by Wolves 2 condividendo le prime foto dal set. Le riprese di Raised by Wolves 2 sono ufficialmente iniziate, come confermato dall'attore Abubakar Salim che ha svelato il via alla produzione delle puntate inedite condividendo delle foto che lo mostrano nuovamente al lavoro. L'attore ha scritto online: "Siamo tornati. Grandi notizie questa settimana! Rimanete sintonizzati! Mi sento incredibilmente fortunato nell'essere qui. Grazie non solo ai creatori e al network, ma un enorme ringraziamento alle persone che guardano e apprezzano lo show". Il rinnovo per una seconda stagione di Raised by Wolves - Una nuova umanità è stato annunciato a settembre, dopo che la ... Leggi su movieplayer (Di martedì 9 marzo 2021) L'attore Abubakar Salim ha annunciato l'inizio dellediby2 condividendo le prime foto dal set. Lediby2 sono ufficialmente, come confermato dall'attore Abubakar Salim che ha svelato il via alla produzione delle puntate inedite condividendo delle foto che lo mostrano nuovamente al lavoro. L'attore ha scritto online: "Siamo tornati. Grandi notizie questa settimana! Rimanete sintonizzati! Mi sento incredibilmente fortunato nell'essere qui. Grazie non solo ai creatori e al network, ma un enorme ringraziamento alle persone che guardano e apprezzano lo show". Il rinnovo per una seconda stagione diby- Una nuova umanità è stato annunciato a settembre, dopo che la ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Raised by Wolves 2: iniziate le riprese dei nuovi episodi della serie - Ele106B : #nw S01 | E09 of Raised by Wolves - Una nuova umanità! #raisedbywolves - zazoomblog : Raised By Wolves 2 si farà - #Raised #Wolves - RobertoAtzori : @Bresingar @Atalanta_BC non la guarderò c'è il finale di stagione di raised by wolves ma un occhio a google lo butterò ogni tanto - orbitingnamjoon : raised by wolves tra le serie migliori che abbia mai visto -