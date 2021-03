Raid in centro a Torino durante la protesta dei commercianti per misure anti Covid, eseguite 40 misure cautelari (Di martedì 9 marzo 2021) I fatti dell’ottobre dello scorso anno: nei guai giovanissimi in gran parte con radici magrebine, ragazzi di seconda generazione cresciuti nei quartieri periferici di Torino, alcuni già noti alle forze dell’ordine Leggi su lastampa (Di martedì 9 marzo 2021) I fatti dell’ottobre dello scorso anno: nei guai giovanissimi in gran parte con radici magrebine, ragazzi di seconda generazione cresciuti nei quartieri periferici di, alcuni già noti alle forze dell’ordine

Advertising

raffo1900 : RT @StampaTorino: Raid nel centro di Torino durante la protesta dei commercianti per le misure anti Covid, eseguite 40 misure cautelari htt… - ladyrosmarino : RT @StampaTorino: Raid nel centro di Torino durante la protesta dei commercianti per le misure anti Covid, eseguite 40 misure cautelari htt… - StampaTorino : Raid nel centro di Torino durante la protesta dei commercianti per le misure anti Covid, eseguite 40 misure cautela… - NoiTv : Raid nella notte: ladri in azione nei locali in centro -