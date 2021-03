Querele temerarie, l’Ordine dei giornalisti: “Scandaloso non avere una norma che le contrasti: appoggiamo la proposta Di Nicola” (Di martedì 9 marzo 2021) “Penso che sia uno scandalo non riuscire a varare una norma che contrasti le Querele temerarie: noi abbiamo fortemente appoggiato la proposta Di Nicola“. Il presidente dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Verna, commenta così l’assenza nell’ordinamento italiano di una legge che contrasti l’abuso delle Querele per diffamazione ai giornalisti. Un tema tornato di attualità dopo che Matteo Renzi ha annunciato proprio nuove Querele nei confronti delle testate, La Stampa e The Post Internazionale, che hanno riportato la notizia della sua visita a Dubai. “Non conosco la vicenda specifica”, ha detto Verna, sottolineando però che “quando qualcuno contesta in una sede giudiziale quella che un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) “Penso che sia uno scandalo non riuscire a varare unachele: noi abbiamo fortemente appoggiato laDi“. Il presidente deldei, Carlo Verna, commenta così l’assenza nell’ordinamento italiano di una legge chel’abuso delleper diffamazione ai. Un tema tornato di attualità dopo che Matteo Renzi ha annunciato proprio nuovenei confronti delle testate, La Stampa e The Post Internazionale, che hanno riportato la notizia della sua visita a Dubai. “Non conosco la vicenda specifica”, ha detto Verna, sottolineando però che “quando qualcuno contesta in una sede giudiziale quella che un ...

