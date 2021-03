'Quando sarà il mio turno'. Mattarella solo oggi vaccinato. Lezione ai troppiu furbetti del vaccino (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo 70 giorni al Capo dello dello Stato è stata somministrata la prima dose di Moderna presso lo Spallanzani di Roma, senza scavalcare la fila a differenza di alcuni rappresentanti delle istituzioni ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo 70 giorni al Capo dello dello Stato è stata somministrata la prima dose di Moderna presso lo Spallanzani di Roma, senza scavalcare la fila a differenza di alcuni rappresentanti delle istituzioni ...

trash_italiano : Noi quando sarà finita la campagna vaccinale ?? #Titanic #tb - ItaliaViva : No, non è vero che è inutile celebrare l'8 marzo. Almeno non lo sarà fino a quando, non soltanto nel resto del Mond… - repubblica : Quando l'estate sarà lunga sei mesi: Studio sul clima nell'emisfero nord. Verso il 2100 addio alle classiche quattr…

Ultime Notizie dalla rete : Quando sarà J&J a Ue: 'Forniremo 200 milioni di dosi entro 2021, al lavoro per accelerare produzione' Sappiamo che qualcuno farà meglio e qualcuno sarà in ritardo, ma mi impegnerò personalmente in modo ...nostro Continente stiamo raddoppiando la quantità di dosi da inviare agli Stati membri da quando ...

Draghi: «Covid, la via d'uscita non è lontana» Corriere della Sera Sappiamo che qualcuno farà meglio e qualcunoin ritardo, ma mi impegnerò personalmente in modo ...nostro Continente stiamo raddoppiando la quantità di dosi da inviare agli Stati membri da...Dopo 70 giorni al Capo dello dello Stato è stata somministrata la prima dose di Moderna presso lo Spallanzani di Roma, senza scavalcare la fila a differenza di alcuni rappresentanti delle istituzioni ...