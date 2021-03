Quando mi vaccino? “Sky Tg 24” e il calcolatore che stima la possibile data (Di martedì 9 marzo 2021) Quando mi vaccino contro il Coronavirus? È l’annosa domanda che si pongono gli Italiani. Un quesito a cui “Sky Tg24” ha cercato di dare una risposta, condividendo un calcolare che stima la possibile data di somministrazione del siero anti Covid. Si tratta di un algoritmo, in grado di fare una stima dei tempi di vaccinazione per i cittadini, a partire dalla velocità delle somministrazioni eseguite fino ad ora. Un calcolo che tiene conto dell’attuale piano strategico sul territorio. leggi anche l’articolo —> vaccino AstraZeneca approvato anche per over 65: chi non può farlo Covid, Quando mi vaccino? Con il modulo pubblicato da “Sky Tg24” l’italiano medio potrà avere una risposta probabile. Non certa, probabile. All’intervistato ... Leggi su urbanpost (Di martedì 9 marzo 2021)micontro il Coronavirus? È l’annosa domanda che si pongono gli Italiani. Un quesito a cui “Sky Tg24” ha cercato di dare una risposta, condividendo un calcolare cheladi somministrazione del siero anti Covid. Si tratta di un algoritmo, in grado di fare unadei tempi di vaccinazione per i cittadini, a partire dalla velocità delle somministrazioni eseguite fino ad ora. Un calcolo che tiene conto dell’attuale piano strategico sul territorio. leggi anche l’articolo —>AstraZeneca approvato anche per over 65: chi non può farlo Covid,mi? Con il modulo pubblicato da “Sky Tg24” l’italiano medio potrà avere una risposta probabile. Non certa, probabile. All’intervistato ...

