"Quando mandai a quel paese il povero Mike Bongiorno" - (Di martedì 9 marzo 2021) Stefano Giani È attore e regista, ma anche figlio di Raffaele, uno dei protagonisti della tv italiana dei primi decenni: "I fan gli strappavano i vestiti di dosso" L'avvenire di Antonio Pisu è tutto da scrivere ma la provenienza ha un marchio di fabbrica prestigioso. Non c'è bambino degli anni Sessanta e Settanta che non ricordi Provolino, mitico pupazzo che faceva da spalla a Raffaele Pisu, 16 anni prima che Antonio nascesse. E ossessivamente ripeteva quello che è diventato un mantra - «Boccaccia mia statti zitta» - oggi forse caduto in disuso ma non certo nell'oblio. Antonio Pisu è ciò che tutti definiscono un figlio di, usando il peggiore dei modi possibili per collegarlo alla celebrità di uno dei padri della televisione italiana. Eppure, lui di quel cognome non si è servito. Papà, insomma non è mai stato il suo sponsor nell'era in ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 9 marzo 2021) Stefano Giani È attore e regista, ma anche figlio di Raffaele, uno dei protagonisti della tv italiana dei primi decenni: "I fan gli strappavano i vestiti di dosso" L'avvenire di Antonio Pisu è tutto da scrivere ma la provenienza ha un marchio di fabbrica prestigioso. Non c'è bambino degli anni Sessanta e Settanta che non ricordi Provolino, mitico pupazzo che faceva da spalla a Raffaele Pisu, 16 anni prima che Antonio nascesse. E ossessivamente ripetevalo che è diventato un mantra - «Boccaccia mia statti zitta» - oggi forse caduto in disuso ma non certo nell'oblio. Antonio Pisu è ciò che tutti definiscono un figlio di, usando il peggiore dei modi possibili per collegarlo alla celebrità di uno dei padri della televisione italiana. Eppure, lui dicognome non si è servito. Papà, insomma non è mai stato il suo sponsor nell'era in ...

Advertising

GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: QUI SOTTO PULITO ASSENZA DISCARICHE CASSONETTI...ALL' EPOCA QUANDO C' ERA DR. FORTINI AMA, VI ERA QUA SOTTO ENORME DISC… - GHERARDIMAURO1 : QUI SOTTO PULITO ASSENZA DISCARICHE CASSONETTI...ALL' EPOCA QUANDO C' ERA DR. FORTINI AMA, VI ERA QUA SOTTO ENORME… - giodafaz : Mi ricorda quando mandai via dal pontile due ragazzette che si facevano foto nude, e loro mi risposero, tronfie di… - psdf : @flavia_marzano Pensa che quando vennero fuori mandai un'email al ministero proprio perché erano incostituzionali.… - ohmykierkegaard : indecisa se mandare lo screen del webinar a prof rischiando che mi mandi a quel paese o sperare che che faccia come… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando mandai Mario Draghi e l'arte di stare un passo indietro alla politica Trenta anni dopo, nel giugno del 2011, quando prese la guida della BCE, gli mandai l'augurio di essere un nuovo Altiero Spinelli, in un momento in cui si cominciava a intravedere che la crisi del ...

Marconcini ricorda Tommaso Fanfani Ero vicepresidente della Fondazione Piaggio, per il ruolo di sindaco di Pontedera, quando terminò ... Mandai un messaggio accorato e disperato sul suo cellulare, per cercare di esprimere il dispiacere e ...

"Quando mandai a quel paese il povero Mike Bongiorno" ilGiornale.it Paolo Calabresi: «Quando Martin Scorsese mi ha fatto passare i guai» Da «La bambina che non voleva cantare», il film dedicato alla vita di Nada che vedremo su Raiuno il 10 marzo, alla quarta stagione di «Boris» che girerà in estate, fino ai capricci che faceva da bambi ...

"Quando mandai a quel paese il povero Mike Bongiorno" È attore e regista, ma anche figlio di Raffaele, uno dei protagonisti della tv italiana dei primi decenni: "I fan gli strappavano i vestiti di dosso" ...

Trenta anni dopo, nel giugno del 2011,prese la guida della BCE, glil'augurio di essere un nuovo Altiero Spinelli, in un momento in cui si cominciava a intravedere che la crisi del ...Ero vicepresidente della Fondazione Piaggio, per il ruolo di sindaco di Pontedera,terminò ...un messaggio accorato e disperato sul suo cellulare, per cercare di esprimere il dispiacere e ...Da «La bambina che non voleva cantare», il film dedicato alla vita di Nada che vedremo su Raiuno il 10 marzo, alla quarta stagione di «Boris» che girerà in estate, fino ai capricci che faceva da bambi ...È attore e regista, ma anche figlio di Raffaele, uno dei protagonisti della tv italiana dei primi decenni: "I fan gli strappavano i vestiti di dosso" ...