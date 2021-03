Qualificazioni Euro 2022 calcio a 5: l’Italia batte il Belgio e si qualifica agli Europei (Di martedì 9 marzo 2021) l’Italia batte il Belgio e si qualifica per Euro 2022. Nel match valevole per le qualificazioni alla manifestazione di calcio a 5 in programma in Olanda dal 19 gennaio al 6 febbraio 2022, gli azzurri si sono imposti in rimonta per 4-1. Nonostante una partenza in salita, l’Italia ha trovato il pareggio allo scadere del primo tempo prima di dilagare nella ripresa. Grande protagonista Vieira, autore di una doppietta. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH CRONACA – Buona partenza degli azzurri, che scendono il campo con la giusta attitudine ed attaccano fin da subito. Il portiere avversario Idrissi, però, si rivela il migliore in campo e tiene a galla i suoi. Dopo tante occasione sciupate, a sorpresa ... Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021)ile siper. Nel match valevole per lealla manifestazione dia 5 in programma in Olanda dal 19 gennaio al 6 febbraio, gli azzurri si sono imposti in rimonta per 4-1. Nonostante una partenza in salita,ha trovato il pareggio allo scadere del primo tempo prima di dilagare nella ripresa. Grande protagonista Vieira, autore di una doppietta. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH CRONACA – Buona partenza degli azzurri, che scendono il campo con la giusta attitudine ed attaccano fin da subito. Il portiere avversario Idrissi, però, si rivela il migliore in campo e tiene a galla i suoi. Dopo tante occasione sciupate, a sorpresa ...

