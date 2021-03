Quali sono gli obiettivi della Commissione europea per il digitale al 2030

Leggi su wired

(Di martedì 9 marzo 2021) (Foto: Thierry Monasse/Getty Images)Laè pronta ad approvare il testo definitivo con gliDecade, per rafforzare gli investimenti in innovazione e raggiungere la sovranità tecnologica eentro il. Un miliardo di euro è stato già stanziato per acquistare due supercomputer tra i primi cinque a livello mondiale e creare un’infrastruttura di calcoload alte prestazioni. Altri 8 miliardi verranno investiti nei prossimi 10 anni per raggiungere l’indipendenza in settori legati all’informatica e sostenere la transizionein tutti gli stati membri. Uno degliprincipali è quello di riportare all’interno dei confini del blocco europeo la gran parte ...