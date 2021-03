Qual è il futuro della America’s Cup? Luna Rossa-New Zealand, gli scenari e le località: chi vince decide tutto (Di martedì 9 marzo 2021) Luna Rossa e Team New Zealand si contendono la America’s Cup, il trofeo sportivo più antico al mondo. L’equipaggio italiano si presenta all’appuntamento con la storia dopo aver conquistato la Prada Cup, demolendo prima gli statunitensi di American Magic (4-0) e poi i britannici di Ineos Uk (7-1). I Kiwi, invece, sono i Defender della prestigiosa Coppa America e tenteranno di conservare il titolo portato a casa quattro anni fa dalle Bermuda. Team Prada Pirelli e Team New Zealand hanno fatto insieme le regole, scegliendo gli AC75 per la disputa dell’evento, e hanno collaborato a stretto contatto negli ultimi tre anni, ma ormai il patto di amicizia è svanito e a questo punto conta soltanto mettere le mani sulla Coppa delle 100 Ghinee. Stanotte (ore 04.00 ... Leggi su oasport (Di martedì 9 marzo 2021)e Team Newsi contendono la, il trofeo sportivo più antico al mondo. L’equipaggio italiano si presenta all’appuntamento con la storia dopo aver conquistato la Prada, demolendo prima gli statunitensi di American Magic (4-0) e poi i britannici di Ineos Uk (7-1). I Kiwi, invece, sono i Defenderprestigiosa Coppa America e tenteranno di conservare il titolo portato a casa quattro anni fa dalle Bermuda. Team Prada Pirelli e Team Newhanno fatto insieme le regole, scegliendo gli AC75 per la disputa dell’evento, e hanno collaborato a stretto contatto negli ultimi tre anni, ma ormai il patto di amicizia è svanito e a questo punto conta soltanto mettere le mani sulla Coppa delle 100 Ghinee. Stanotte (ore 04.00 ...

