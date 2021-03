Puidgemont | il Parlamento europeo revoca l’immunità

(Di martedì 9 marzo 2021) “I problemi della Catalogna si risolvono in Spagna, non in Europa”. Tradotto: i panni sporchi si lavano in casa. È il commento di Arancha González Laya, ministra degli Esteri spagnola, sulladelda parte dela tre eurodeputati catalani: Carles Puigdemont, Clara Ponsati e Toni Comin. I sì per l’ex presidente della Catalogna sono stati 400, 248 i contrari e 45 gli astenuti. 404 i favorevoli, 247 no e 27 gli astenuti nei confronti di Ponsati e Comin. La richiesta didelera stata avanzata nel 2019 dalla Corte suprema di Madrid in seguito al referendum del 2017 sull’indipendenza catalana, mai riconosciuto dal governo centrale. Laapre ora la strada al riesame da parte della giustizia belga delle richieste di ...

Il leader indipendentista e due colleghi sono sotto processo per i fatti legati al referendum del 2017 sull'indipendenza della ......dall'Aula è "una vittoria della democrazia e dello Stato di diritto" e "sono molto soddisfatta per questo risultato" ha commentato la presidente del gruppo dei Socialisti e Democratici nel...“I problemi della Catalogna si risolvono in Spagna, non in Europa”. Tradotto: i panni sporchi si lavano in casa. È il commento di Arancha González Laya, ministra degli Esteri spagnola, sulla revoca de ...Il Parlamento Europeo ha votato per togliere l'immunità parlamentare agli eurodeputati indipendentisti catalani Carles Puidgemont, Antoni Comin e Clara Ponsatì Obiols, di Junts per Catalunya (Non Iscr ...