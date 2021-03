PSG | striscione degli ultras contro Piqué e la moglie | “Shakira a La Jonquera”

(Di martedì 9 marzo 2021) Gli striscioni negli stadi non fanno riferimento solo ai calciatori e qualche volta i tifosi “puntano” i famigliari per colpire un giocatore. Ne sa qualcosa Gerard, che regolarmente nel derbyl’Espanyol legge frasi poco carine rivolte alla, la famosissima cantante colombiana. Questa volta però loè firmato dai tifosi del Paris Saint-Germain, che affronterà il Barcellona nel ritornoottavi di Champions. “a La” è una delle frasi che gliparigini hanno scritto, nella giornata di domenica,la squadra catalana. Lo riporta il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, che spiega anche il significato dellorivolto alla ...

sportface2016 : #calcio #psgbarca #PSG, striscione degli ultras contro #Piqué e la moglie #Shakira - PSG24hours : RT @ILOVEPACALCIO: Vergognoso striscione dei tifosi del #PSG: “#Shakira à la #Jonquera” (FOTO) - Ilovepalermocalcio - ILOVEPACALCIO : Vergognoso striscione dei tifosi del #PSG: “#Shakira à la #Jonquera” (FOTO) - Ilovepalermocalcio - MarcoBeltrami79 : CHE SCHIFO. Il vergognoso striscione offensivo contro Shakira prima di PSG-Barcellona - sportli26181512 : Psg, i tifosi accendono il match col Barça: pronto uno striscione contro… Shakira: Psg, i tifosi accendono il match… -

Ultime Notizie dalla rete : PSG striscione

Corriere dello Sport.it

Una remuntada che ha quasi dell'impossibile per il Barcellona , chiamato a fare l'impresa: battuti all'andata dalgrazie alla rocambolesca tripletta di Mbappé , i catalani dovranno ribaltare il 4 ...Lo, esposto oggi nello stadio, è un omaggio a Maradona da parte dei tifosi ultras del; in particolare è stato il gruppo Gruppo Ultras K-SOCE a rendere l'omaggio e, da anni, tra ultras ...Striscione dei tifosi del PSG contro Shakira, insulti sessisti alla cantante, moglie di Gerard Piqué: l'episodio indigna tutti.A due giorni dalla sfida di Champions, parte il movimento in difesa di lady Piqué: ecco che cosa hanno fatto i tifosi del club francese ...