PSG, Pochettino: «Rinnovo Mbappé? Vi spiego la situazione» (Di martedì 9 marzo 2021) Mauricio Pochettino, allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa del Rinnovo di Kylian Mbappé: le sue dichiarazioni Mauricio Pochettino, allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa del Rinnovo di Kylian Mbappé. «Questa è una situazione che il club sta affrontando da molto tempo. Le due parti devono essere d'accordo. Sia il giocatore che la società sono concentrati sui nostri obiettivi. Adesso pensiamo solo al finale di stagione che sarà determinante per il raggiungimento dei nostri obiettivi».

