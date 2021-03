PSG, Neymar salterà anche il ritorno contro il Barcellona: “Dio prepara il giusto con linee storte” (Di martedì 9 marzo 2021) E' ufficiale: Neymar salterà la sfida di domani contro il Barcellona.Quello che più si temeva è accaduto: dopo l'infortunio rimediato lo scorso 10 febbraio, Neymar non recupera e salta così il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona che andrà in scena domani sera. Il brasiliano, fa sapere il club nel bollettino medico pubblicato sul proprio profilo di riferimento, ha ripreso l'allenamento parziale con la squadra la scorsa settimana e continuerà il suo lavoro di recupero individuale. Un nuovo punto verrà fatto nei prossimi giorni."Dio prepara il giusto con linee storte", il tweet di Neymar, che più volte aveva manifestato il desiderio di ... Leggi su mediagol (Di martedì 9 marzo 2021) E' ufficiale:la sfida di domaniil.Quello che più si temeva è accaduto: dopo l'infortunio rimediato lo scorso 10 febbraio,non recupera e salta così ildegli ottavi di finale di Champions Leagueilche andrà in scena domani sera. Il brasiliano, fa sapere il club nel bollettino medico pubblicato sul proprio profilo di riferimento, ha ripreso l'allenamento parziale con la squadra la scorsa settimana e continuerà il suo lavoro di recupero individuale. Un nuovo punto verrà fatto nei prossimi giorni."Dioilcon", il tweet di, che più volte aveva manifestato il desiderio di ...

