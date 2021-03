Psg, Neymar salta anche il ritorno con il Barcellona (Di martedì 9 marzo 2021) Niente da fare. Neymar non sarà a disposizione per la sfida contro il Barcellona e non sarà di aiuto alla causa di Mauricio Pochettino e del Psg che dovrà difendere al Parco dei Principi il rotondo 1-4 ottenuto al Camp Nou: il brasiliano, dopo aver saltato l’andata contro la sua ex squadra non giocherà nemmeno il ritorno. Si sta allenando parzialmente con il gruppo, ma non è ancora pronto per giocare e le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni. Non saranno della contesa anche i due italiani Moise Kean e Alessandro Florenzi. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021) Niente da fare.non sarà a disposizione per la sfida contro ile non sarà di aiuto alla causa di Mauricio Pochettino e del Psg che dovrà difendere al Parco dei Principi il rotondo 1-4 ottenuto al Camp Nou: il brasiliano, dopo averto l’andata contro la sua ex squadra non giocherà nemmeno il. Si sta allenando parzialmente con il gruppo, ma non è ancora pronto per giocare e le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni. Non saranno della contesai due italiani Moise Kean e Alessandro Florenzi. SportFace.

