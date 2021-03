"Proteggere la natura è l'unico modo per sottrarci alla roulette russa delle pandemie" (Di martedì 9 marzo 2021) Se non si agisce con determinazione sulla causa principale delle pandemie – la distruzione della natura – il mondo continuerà a giocare “uno sfortunato gioco della roulette russa con gli agenti patogeni”. È l’allarme lanciato dalla Preventing Pandemics at the Source (Prevenire le pandemie all’origine), una nuova coalizione di organizzazioni per la tutela della salute e dell’ambiente. La colazione – riporta il Guardian – esorta i governi a colmare una grave lacuna nei piani di ripresa post-Covid, ponendo al centro la tutela degli ambienti naturali. Molti trilioni di dollari vengono giustamente spesi per rafforzare l’assistenza sanitaria umana e rilanciare l’economia globale, ha affermato la coalizione, ma sono vitali misure molto meno ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 marzo 2021) Se non si agisce con determinazione sulla causa principale– la distruzione della– il mondo continuerà a giocare “uno sfortunato gioco dellacon gli agenti patogeni”. È l’rme lanciato dPreventing Pandemics at the Source (Prevenire leall’origine), una nuova coalizione di organizzazioni per la tutela della salute e dell’ambiente. La colazione – riporta il Guardian – esorta i governi a colmare una grave lacuna nei piani di ripresa post-Covid, ponendo al centro la tutela degli ambientili. Molti trilioni di dollari vengono giustamente spesi per rafforzare l’assistenza sanitaria umana e rilanciare l’economia globale, ha affermato la coalizione, ma sono vitali misure molto meno ...

Advertising

haelyn78 : RT @HuffPostItalia: 'Proteggere la natura è l'unico modo per sottrarci alla roulette russa delle pandemie' - alessandro_rota : RT @HuffPostItalia: 'Proteggere la natura è l'unico modo per sottrarci alla roulette russa delle pandemie' - HuffPostItalia : 'Proteggere la natura è l'unico modo per sottrarci alla roulette russa delle pandemie' - Debgreg__ : Non so descrivere quanto io mi sono affezionata a te,sei davvero pura,nascondi tutto dietro un sorriso pur di non a… - mcdallicardillo : RT @survivalitalia: Guarda il #TribalVoice di @leelabluerose. I popoli indigeni sono i migliori custodi dei loro ambienti, ma vengono cacci… -