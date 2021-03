(Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoVincenzo Depotrebbe premiare ancora una volta Clemente. Il beneventano, consigliere regionale per ‘Noi Campani’, è segnalato in pole position per la presidenza della Scuola Regionale di Polizia Locale. Parliamo dell’istituto, che ha la propria sede principale proprio a Benevento, in piazza Gramazio, impegnato nell’addestramento e nella formazione del corpo di polizia municipale campano. Istituita nel 1982, la sua mission è stata ampliata nel tempo. Dal 2010, la Scuola è guidata da un consiglio di Amministrazione formato da tre componenti. Il Presidente del consiglio di amministrazione, per l’appunto, è un consigliere regionale,to dal Presidente della Giunta Regionale, mentre gli altri due componenti sono eletti dal consiglio ...

Advertising

anteprima24 : ** Prosegue il feeling De Luca-#Mastella: nuova nomina in arrivo per Gino #Abbate ** -

Ultime Notizie dalla rete : Prosegue feeling

Today.it

...story tra i dueanche adesso che si sono spenti i riflettori sul reality show condotto da Alfonso Signorini. In una recente intervista a Verissimo, i due hanno confermato il grande...Ilpoi sul mercato come hanno dimostrato i diversi approdi da Bergamo a Milano, e viceversa, negli ultimi anni. Basti pensare a Gagliardini e Bastoni . L'incontro simbolico di lunedì,...Nicola ringrazia: “Grazie di cuore, siete speciali”. “Le piccole cose che ti rendono felice.? È il feeling, l’alchimia, l’entusiasmo che vedo crescere di giorno in giorno in ciascuno di loro a rappres ...“Dayane è stata la persona più importante per me dentro la casa. Neanche fuori ho mai avuto un’amica così: ci ritroveremo”. Queste le parole della ...