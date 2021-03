Prof morta a Napoli dopo il vaccino | l' autopsia «assolve» AstraZeneca | stroncata da un infarto intestinale

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Annamaria Mantile, insegnante 62enne del Vomero, non ècome si sospettava, per le conseguenze della vaccinazione antiCovid praticata, quattro giorni prima del decesso, presso il Vaccine...

Sono due i medici indagati per la morte della professoressa Annamaria Mantile, venuta a mancare lo scorso 2 marzo subito dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino AstraZeneca. Indaga la Procura.