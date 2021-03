(Di martedì 9 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – A2021 si stima che l’indice destagionalizzato dellaaumenti dell’1,0% rispetto a dicembre. Nella media del trimestre novembre-si registra, invece, una flessione dell’1,7% rispetto ai tre mesi precedenti. Lo rileva l’Istat. L’indice destagionalizzatomostra aumenti congiunturali sostenuti per i beni strumentali (+1,4%) e per quelli di consumo

Advertising

istat_it : A gennaio 2021 produzione industriale +1,0% su dicembre e -2,4% su base annua #istat - istat_it : Produzione industriale (1-2021) #istat #statistichevisual - ilmattinodisici : Produzione industriale in rialzo a gennaio su base mensile - fordeborah5 : RT @istat_it: Produzione industriale (1-2021) #istat #statistichevisual - ilmattinodisici : Produzione industriale in rialzo a gennaio su base mensile -

Ultime Notizie dalla rete : Produzione industriale

... incrementare l'abbattimento di interi alberi e bruciarli per uso energetico. "... Oggi il 97% dellanazionale di pannello truciolare è fatta al 100% con pannello di riciclo. ...La scarsa volontà politica, così come la mancanza di trasparenza e tracciabilità fanno delladi carne uno dei principali motori globali della deforestazione, della perdita di ...Globe per miglior film straniero e candidato agli Oscar, la saga familiare ispirata all'autobiografia del regista coreano-americano, Minari ...Royal Dutch Shell e Schlumberger, dicono gli analisti di Morningstar, pagano eccessivamente lo scetticismo del mercato nei confronti del comparto e sono scambiate a tassi di sconto elevati rispetto al ...