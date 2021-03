Prima Industrie, nel 2020 risultato netto negativo per 7,4 milioni di euro (Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di Prima Industrie, quotata sul segmento STAR e attiva nel settore ad alta tecnologia dei sistemi laser e di lavorazione della lamiera, ha approvato oggi il bilancio 2020 della società. Il fatturato del gruppo è stato pari a 333 milioni di euro, in diminuzione del 22,1% rispetto al 2019, mentre l’EBITDA è stato di 27 milioni di euro (-41%), pari al 8,2% dei ricavi. L’EBIT del gruppo è stato negativo per 5 milioni di euro (incide un impairment pari a oltre 10 milioni di euro di alcuni costi di sviluppo capitalizzati della divisione Prima Electro – Bu Laser), mentre il risultato netto ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di, quotata sul segmento STAR e attiva nel settore ad alta tecnologia dei sistemi laser e di lavorazione della lamiera, ha approvato oggi il bilanciodella società. Il fatturato del gruppo è stato pari a 333di, in diminuzione del 22,1% rispetto al 2019, mentre l’EBITDA è stato di 27di(-41%), pari al 8,2% dei ricavi. L’EBIT del gruppo è statoper 5di(incide un impairment pari a oltre 10didi alcuni costi di sviluppo capitalizzati della divisioneElectro – Bu Laser), mentre il...

Il consiglio di amministrazione di Prima Industrie , quotata sul segmento STAR e attiva nel settore ad alta tecnologia dei sistemi laser e di lavorazione della lamiera, ha approvato oggi il bilancio 2020 della società. Il fatturato del ...

