Prima dell’uscita del film | Nada racconta il rapporto con la madre

In occasione dell'uscita di "La bambina che non voleva cantare" in onda domani sera 10 marzo, Nada si è raccontata Domani sera alle ore 21:25 su Rai Uno andrà in onda «La bambina che non voleva cantare», il film dedicato alla vita e al successo d'artista di Nada. Il film si basa sul libro "Il mio cuore umano" scritto da Nada e racconterà di una bambina dalla voce straordinaria, diventata cantante per caso e per forza. Infatti, a soli 15 anni, Nada ha debuttato sul palco del Teatro Ariston con il brano "Ma che freddo fa", due anni dopo ha vinto in coppia con Nicola Di Bari con "Il cuore è uno zingaro". In attesa dell'uscita del film, Nada ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera nella quale ha ...

