Premi | Campiello Giovani | scelti i 25 semifinalisti della 26esima edizione

(Di martedì 9 marzo 2021) Venezia, 9 mar. - (Adnkronos) - Entra nel vivo ladel, il concorso letterario rivolto agli aspiranti scrittori tra i 15 e i 22 anni residenti in Italia e all'estero, promosso dalla Fondazione Il- Confindustria Veneto. La Giuria di Selezione delo ha selezionato i 25tra più di 200 ragazzi che da tutta la Penisola hanno inviato il loro racconto nel periodo compreso tra ottobre 2020 e gennaio 2021. Idel2021 provengono: 2 dall'Abruzzo, 2 dalla Campania, 2 dal Lazio, 7 dalla Lombardia, 2 dalle Marche, 1 dal Piemonte, 1 dalla Sardegna, 1 dalla Toscana e 7 dal Veneto. Il...

Advertising

mbmarino : @AlleviLaura @RobertoLocate14 Premi Oscar, Nobel, Palma d’Oro, Nastro e Orso d’Oro, Campiello, Coppa Volpi, Strega… -

Ultime Notizie dalla rete : Premi Campiello

Il Tempo

... saggista e scrittore, ha vinto i principaliletterari italiani. Esordisce nella narrativa nel 2002 con Il rumore sordo della battaglia, a cui seguono Il sopravvissuto (Premio2005), ...... saggista e scrittore, ha vinto i principaliletterari italiani. Esordisce nella narrativa nel 2002 con Il rumore sordo della battaglia, a cui seguono Il sopravvissuto (Premio2005), ...promosso dalla Fondazione Il Campiello - Confindustria Veneto. La Giuria di Selezione del premio ha selezionato i 25 semifinalisti, scelti tra più di 200 ragazzi che da tutta la Penisola hanno ...Bar e ristoranti pieni per il primo week-end della Sardegna in zona bianca. Una boccata d’ossigeno per il settore della ristorazione che da mesi aveva l’obbligo di chiudere alle 18. Ma insieme ai loca ...