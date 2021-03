PODCAST – Inter 1 Atalanta 0: grazie Milan… Skriniar (Di martedì 9 marzo 2021) Il PODCAST su Inter-Atalanta L’Inter batte l’Atalanta 1 a 0 e conquista tre punti fondamentali per la classifica. Match deciso dalla rete di Milan Skriniar nella ripresa. Ecco il PODCAST di Inter-Nate su Inter-Atalanta. LINK DIRETTO https://linktr.ee/Inter nate L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di martedì 9 marzo 2021) IlsuL’batte l’1 a 0 e conquista tre punti fondamentali per la classifica. Match deciso dalla rete di Milannella ripresa. Ecco ildi-Nate su. LINK DIRETTO https://linktr.ee/nate L'articolo proviene damagazine.

Advertising

tutticonvocati : Al #BarTur oggi si festeggiano i 113 anni dell'@Inter in grande stile. Per questa speciale occasione convocato l'ex… - fcin1908it : PODCAST - The Day After: Daniele Mari e Giovanni Montopoli commentano Inter-Atalanta e non solo - tutticonvocati : [??PODCAST] #Inter, lo scudetto in tasca - Oggi con @massimo_paganin @guido_vaciago Leo Turrini Massimo Moratti G… - leo94_inter : @lUltimoUomo A proposito di chilena, gran pezzo di stefano borghi su @DAZN_IT nel podcast 'vocabolario'.. @debbys1986 - fcin1908it : PODCAST – Next Stop: è il giorno di Inter-Atalanta. Eriksen o Vidal? -