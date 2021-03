(Di martedì 9 marzo 2021), sfidando le soluzioni convenzionali in fatto di, equipaggerà le sue auto a trazione solo elettrica conda utilizzare tutto l’anno, inclusi nella dotazione diin Europa settentrionale e centrale. Con un unico treno diin grado di affrontare in tutta sicurezza una più ampia varietà di condizioni atmosferiche e stradali rispetto alle gomme estive o invernali,Cars intende semplificare la vita dei clienti evitando loro la seccatura di sostituire glidue volte l’anno e riducendo al contempo le emissioni di CO2 derivanti dal consumo di elettricità. Glisono i primiper tutto l’anno a ottenere un’efficienza ...

Pneumatici Recharge di serie per tutte le Volvo elettriche

La siglaè usata da Volvo per identificare tutte le sue auto elettriche o ibride ...di Tyre Pressure Monitoring System) è il sistema di monitoraggio della pressione degli. ...Le conclusioni relative a, glidel futuro Nel complesso,sembra destinato a dare nuova linfa al mercato delle gomme per auto . Dal battistrada biodegradabile al sistema ...Volvo, sfidando le soluzioni convenzionali in fatto di pneumatici, equipaggera' le sue auto a trazione solo elettrica con pneumatici Recharge ...Volvo Cars ha presentato la nuova Volvo C40 Recharge, il primo modello Volvo in assoluto ad essere stato progettato come puramente elettrico. La C40 Recharge […] ...