Pistola | cappellino e mascherina sul volto | due rapine in pochi mesi nello stesso supermercato | arrestati tre giovani

Advertising

baritoday : Pistola, cappellino e mascherina sul volto: due rapine in pochi mesi nello stesso supermercato, arrestati tre giova… -

Ultime Notizie dalla rete : Pistola cappellino

L'8 agosto 2020, all'una del pomeriggio, due soggetti cone mascherina, di cui uno armato di, dopo aver fatto irruzione nell'esercizio commerciale, si erano impossessati di circa ...L'8 agosto 2020, all'una del pomeriggio, due soggetti cone mascherina, di cui uno armato di, dopo aver fatto irruzione nell'esercizio commerciale si erano impossessati di circa ...In tre 65 anni: sono gli autori seriali di rapine messe a segno in supermarket di Gioia del Colle, fermati dai carabinieri e ritenuti responsabili di rapina aggravata e ricettazione. I tre giovani, du ...Avrebbero rapinato lo stesso supermercato di Gioia del Colle (Bari) due volte in tre mesi, facendo irruzione armati e minacciando la cassiera davanti ad altri clienti, per poi fuggire con il denaro. I ...