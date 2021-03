Pino Daniele | avete mai visto la figlia? | E’ la sua fotocopia FOTO

Leggi su political24

(Di martedì 9 marzo 2021), anche dopo la sua scomparsa, è rimasto ne cuore di tutti gli italiani. Mamailache gli somiglia sempre di più, a cui dedicò una sua celebre canzone? Eccola in tutta la sua bellezzae la-political24rimarrà per sempre uno dei più rappresentativi interpreti del cantautorato italiano e soprattutto napoletano. La sua musica dalle dolci note blues ha incantato milioni di ascoltatori e continua tuttora a farlo, facendo sognare e cantare a squarciagola. La sua passione per la chitarra e per Napoli è risaputa ai più e dopo la sua prematura scomparsa per un’infarto a soli sessant’anni, una folla di centomila persone si sono riversate in Piazza del Plebiscito ...