Pietrelcina | sale l’ansia da coronavirus | al via screening di massa

Leggi su anteprima24

(Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) –la paura per una terza ondata che si sta facendo sentire, in alcune zone in maniera molto sensibile, in altre meno. L’apprensione, comunque esiste e i comuni sanniti stanno cercando di correre ai ripari. Ecco che arriva l’iniziativa del comune diche ha organizzato una postazione mobile per unodidegli studenti e dei cittadini, tramite tamponi naso-faringei molecolari. “L’evolversi della situazione epidemiologica nelle nostre realtà sta creando molta apprensione in tante persone, che vorrebbero avere rassicurazioni sul proprio stato di salute, ma non sempre riescono a trovare una tempestiva risposta da parte delle strutture preposte. Per far fronte a tali esigenze, e anche al fine di prevenire e contenere eventuali contagi ...