Piano vaccini e nuovi divieti le mosse del governo per frenare la terza ondata (Di martedì 9 marzo 2021) Possibili modifiche al Dpcm in vigore per contrastare la terza ondata dell'epidemia. Tra le ipotesi in campo: lockdown nel week end e in tutte le aree dove i contagi settimanali sono superiori ai 250 per 100mila abitanti che diventano zona rossa

