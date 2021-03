Piano vaccini avanti con 70enni e categorie fragili (Di martedì 9 marzo 2021) Il Piano vaccini subirà un'accelerazione , grazie all'arrivo di nuove dosi: da Pfizer altre 666mila dosi , per portare a compimento le vaccinazioni degli over 80 e da Astrazeneca altre 684mila dosi, ... Leggi su leggo (Di martedì 9 marzo 2021) Ilsubirà un'accelerazione , grazie all'arrivo di nuove dosi: da Pfizer altre 666mila dosi , per portare a compimento le vaccinazioni degli over 80 e da Astrazeneca altre 684mila dosi, ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #8marzo, Draghi: 'La pandemia non è ancora sconfitta ma si intravede, con l’accelerazione del piano dei vaccini, un… - gennaromigliore : Vaccini, riforme e piano per la parità di genere. Il Presidente #Draghi fissa le priorità per uscire dalla pandemia… - RobertoBurioni : Il ritardo nelle vaccinazioni dell'EU è una pagina nera nella storia dell'Unione, che costerà tanti morti evitabili… - SignorAldo : RT @francyungaro: #Draghi: non perdere un attimo, servono #disciplina e infinita #pazienza. Il Premier fa il #bilancio di un anno 'terribil… - ScrivoLibero : #Vaccini, Razza: 'nessuno ha detto a Regioni che si può superare Piano governo nazionale. Nuovo impulso alla campag… -