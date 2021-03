Pfizer ora licenzia pure: a casa il 15% dei lavoratori belgi che hanno prodotto il vaccino (Di martedì 9 marzo 2021) Nel bel mezzo della corsa al vaccino, una corsa non solo sanitaria ma soprattutto politica, economica e strategia, una delle aziende protagoniste, il colosso statunitense Pfizer, ha annunciato che delocalizzerà in Romania parte delle sue attività attualmente svolte nel centro di Zaventem in belgio. Che cosa comporta la delocalizzazione? La riduzione del 15% dell’organico attualmente al lavoro in belgio e il licenziamento di 38 dipendenti su 238. Una notizia, quella dei licenziamenti, che stona ancora di più alla luce del fatto che presentando il bilancio 2020 Pfizer ha indicato che nel 2021 si attende un aumento dei ricavi di 15 miliardi di dollari grazie al medicinale contro il virus.



