Pfizer delocalizza in Romania e licenzia il 15% dei dipendenti belgi che hanno prodotto il vaccino. Sindacati: "Uno schiaffo ai lavoratori" (Di martedì 9 marzo 2021) La casa farmaceutica statunitense Pfizer ha annunciato che delocalizzerà in Romania parte delle sue attività attualmente svolte nel centro di Zaventem in belgio. Questo comporterà la riduzione del 15% dell'organico con il licenziamento di 38 dipendenti su 238. La decisione ha suscitato accese proteste da parte dei Sindacati anche a causa della tempistica della decisione. "Negli ultimi mesi il personale è stato impegnato in turni di lavoro doppi rispetto al normale per consentire la produzione del vaccino contro il Covid. L'annuncio dei licenziamenti è uno schiaffo a questi dipendenti", ha affermato Bart Deceukelier, segretario del sindacato belga ACV. "Pfizer è principalmente una macchina per profitti"

