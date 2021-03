Pesaro | la rabbia dei medici di base su vaccini | ' Solo sei dosi al giorno | una presa in giro'

Advertising

settalese : RT @feralpisalo: LA VIGILIA | ?? Mister #Pavanel: “Sarà una sfida importante. Da Pesaro siamo tornati con tanta rabbia” #NoiSiamoiLeonide… - feralpisalo : LA VIGILIA | ?? Mister #Pavanel: “Sarà una sfida importante. Da Pesaro siamo tornati con tanta rabbia”… -

Ultime Notizie dalla rete : Pesaro rabbia

Corriere Adriatico

Non ha peli sulla lingua il dottor Francesco Montesi, responsabile sindacale dei medici di base nel criticare l'operazione vaccini, definendola 'una burla' nel momento in cui sono stati ...Due risultati assolutamente a sorpresa, a cui va aggiunta la larghissima vittoria di Cremona su(100 - 78). Uniche note positive per Cantù, in chiave salvezza, la sconfitta interna della ...PESARO Non ha peli sulla lingua il dottor Francesco Montesi, responsabile sindacale dei medici di base nel criticare l’operazione vaccini, definendola “una burla” nel momento in ...Cesena-Vis Pesaro finisce 0-2 al Manuzzi. Sbancato per il secondo anno consecutivo in Serie C lo stadio romagnolo. Impresa riuscita a Pavan e poi Di Donato ...