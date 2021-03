“Persone straordinarie ma anche cancri che vanno estirpati”: Casalino fa infuriare il PD (Di martedì 9 marzo 2021) Spesso bisognerebbe usare le parole con un minimo di buon senso o quantomeno riflettere su ciò che viene detto. Ospite al programma di Rai 1, “Oggi è un altro giorno“, condotto da Serena Bortone, l’ex portavoce di Giuseppe Conte, Rocco Casalino, è finito ancora una volta al centro di un’accesa polemica, a causa dell’utilizzo di L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 9 marzo 2021) Spesso bisognerebbe usare le parole con un minimo di buon senso o quantomeno riflettere su ciò che viene detto. Ospite al programma di Rai 1, “Oggi è un altro giorno“, condotto da Serena Bortone, l’ex portavoce di Giuseppe Conte, Rocco, è finito ancora una volta al centro di un’accesa polemica, a causa dell’utilizzo di L'articolo NewNotizie.it.

