Perde il controllo della propria auto e si schianta contro la Croce Rossa: quattro feriti, illeso il paziente nell'ambulanza. Strada chiusa ... (Di martedì 9 marzo 2021) ANCONA - Perde il controllo della propria auto, una Peugeot, lungo via della Montagnola mentre dalla corsia opposta arriva un'ambulanza della Croce Rossa che svolge servizi secondari, inevitabile ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 9 marzo 2021) ANCONA -il, una Peugeot, lungo viaMontagnola mentre dalla corsia opposta arriva un'che svolge servizi secondari, inevitabile ...

Advertising

svirgola2 : oltre al drammatico costante ritardo, il problema maggiore è che sono misure insufficienti: i lockdown servono solo… - ilbassanese : Perde il controllo dell'auto e sradica una ringhiera: paura per una mamma e suoi gemellini - TeleAesse : Perde il controllo dell'auto a causa della neve, illeso il conducente - - keysandwings : @Gre_Br @trashlingx Sei certa che non se lo chieda? Non ci fanno vedere niente se non quello che vogliono, per cui… - v_senigallia : Perde il controllo e si ribalta con l'auto, automobilista trasportato in ospedale -