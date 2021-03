Perché è importante ricordare il risultato raggiunto dai Ferragnez con la raccolta fondi per il San Raffaele (Di martedì 9 marzo 2021) Oggi è passato esattamente un anno dall’avvio della raccolta fondi di Chiara Ferragni e Fedez per per l’Ospedale San Raffaele di Milano. La raccolta, il cui esito è stato la somma di 4,5 milioni raccolti grazie a 206mila donatori, ha permesso il rinforzo della terapia intensiva all’interno della tecnostruttura realizzata nel campus universitario San Raffaele. A un anno dalla raccolta fondi Ferragnez è importante evidenziare come, in questo caso, il potere della condivisione abbia influenzato in maniera massiccia e estremamente positiva la realtà che ci circonda. Il messaggio dei Ferragnez in quel caso era chiaro: tutti possiamo fare la differenza con una piccola azione. LEGGI ANCHE >>> Perché ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 9 marzo 2021) Oggi è passato esattamente un anno dall’avvio delladi Chiara Ferragni e Fedez per per l’Ospedale Sandi Milano. La, il cui esito è stato la somma di 4,5 milioni raccolti grazie a 206mila donatori, ha permesso il rinforzo della terapia intensiva all’interno della tecnostruttura realizzata nel campus universitario San. A un anno dallaevidenziare come, in questo caso, il potere della condivisione abbia influenzato in maniera massiccia e estremamente positiva la realtà che ci circonda. Il messaggio deiin quel caso era chiaro: tutti possiamo fare la differenza con una piccola azione. LEGGI ANCHE >>>...

