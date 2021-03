‘Per aspera ad Astrazeneca’, liceo di Bari celebra avvio vaccinazioni (Di martedì 9 marzo 2021) BARI – Il motto “per aspera ad astra” (“attraverso le difficolta’ le stelle”) è stato mutato in “per aspera ad astrazeneca” per celebrare l’avvio delle vaccinazioni anti Covid sul personale del liceo scientifico Salvemini di Bari. È quanto si legge sulla bacheca social della scuola.“Oggi 9 marzo il personale del liceo ha ricevuto la somministrazione della prima dose del vaccino – è scritto nel post – che sia di auspicio per il rientro a scuola”. Leggi su dire (Di martedì 9 marzo 2021) BARI – Il motto “per aspera ad astra” (“attraverso le difficolta’ le stelle”) è stato mutato in “per aspera ad astrazeneca” per celebrare l’avvio delle vaccinazioni anti Covid sul personale del liceo scientifico Salvemini di Bari. È quanto si legge sulla bacheca social della scuola.“Oggi 9 marzo il personale del liceo ha ricevuto la somministrazione della prima dose del vaccino – è scritto nel post – che sia di auspicio per il rientro a scuola”.

Advertising

welikeduel : 'Per Aspera Ad AstraZeneca': il piano vaccinale del Pojanistan, naturalmente a cura di Andrea @Pennacchiiiii… - civati : L’uomo che il paese non si meritava ma di cui il paese aveva bisogno, zio pfizer. - Milanista_CL : @MilanDigital Per aspera ad astra ????? ?? - ship2shore_it : Ad AsstrA per aspera anche contro la pandemia - astroboy_jl : Ad astra, per aspera ?? -