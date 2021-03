Advertising

TV7Benevento : Pd: Pini, 'Cuppi risponda a Santori, basta mettere la testa sotto la sabbia'... - tweetscomodi : @AgostinisV @giuditta_pini @pdnetwork Parliamo di Cuppi, una sconosciuta messa alla presidenza da Zingaretti in man… -

Ultime Notizie dalla rete : Pini Cuppi

Il Tempo

...anche tradotta dae Bruno Bossio in un ordine del giorno che la presidenza dichiara però inammissibile. Le due deputate chiedono di parlare per chiarire, la presidente del Pd Valentinanon ...Valentina, sindaco di Marzabotto, ha aggiunto: 'adesso la misura è colma e non c'è nessuna ... mentre la deputata modenese Giudittaha aggiunto ironicamente: 'Non vogliamo posti, preferiamo ...Roma, 9 mar (Adnkronos) - "Che dire, complimenti: sembra una cosa scritta da un Beppe Grillo. Gradirei che chi oggi ha il ruolo di rappresentare il PD, la presidente Valentina Cuppi, dicesse qualcosa" ...Una chiusura alla possibilità di un congresso anticipato che fa infuriare chi nel partito voleva che si rimettesse in gioco la leadership quest'anno, ...