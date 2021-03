Pd | Orfini | ' Casalino? Chiudiamo stagione infelice e ricostruiamo senza subalternità'

Advertising

VittorioXlater : @orfini Anche Vaccari, ha definito 'metastasi' gli avversari interni, qualche settimana fa. Non credo che basti chi… - AUniversale : @orfini Sei qui a commentare ogni giorno ciò che dice Casalino. Nessuno è più subalterno di te :) - FrankesteinJun1 : @orfini Comunque se ha perso Ferragnez può perdere pure Conte Casalino trema! - Beatrix_aka_BM : RT @salcinz: @orfini @danielamazza2 Se n'è accorto un po' tardi. Ho notato da tempo cambiamenti molto significativi in parecchi dei miei fo… - giosepponi776 : @orfini è stata la strategia del PD, avvallare ogni scelta dei 5S. Appoggiare la leadership di Conte e Casalino sen… -

Ultime Notizie dalla rete : Orfini Casalino

La Repubblica

"Si è capito che Nardella, Gori e la corrente di base Riformista, insieme ad, vogliono solo ...alla Rai, miracoli del servizio pubblico: via i riferimenti diretti a Renzi Salvini e ...Ma c'è chi scommette che tra i distruttori vi sia anche Rocco. Ma è solo un sospetto. ... Un posto speciale tra i distruttori spetta a Matteoche non perde occasione per rilanciare la ...Dopo l'uscita di Conte, è il solo partito che fa parlare, discutere. Orfani della comunicazione di Casalino, i giornalisti ripiegano sul Nazareno, l'isola di tutti gli smarriti. Una lode ...DOMENICO ARCURI GIUSEPPE CONTE DAGOREPORT A che punto è il bordello a 5 stelle? E’ tale la spaccatura tra “governisti” e filiera anti-Draghi che molti sono pronti a scommettere sul fallimento di Giuse ...