Advertising

fattoquotidiano : LITE SUL REGGENTE PD Nicola Zingaretti arriva a dire che si “vergogna” del suo partito, che “da 20 giorni parla sol… - gaNerone50 : @BimbiMeb L'on. Marcucci è sempre stato indicato come uno dei renziani infiltrati nel PD.... e non vorrei che quell… - Francosindoni1 : @giuditta_pini Quello che sostiene Casalino è sotto gli occhi di chi ama il Pd.I Marcucci i Del Rio e compagnia can… - TV7Benevento : **Pd: Marcucci, 'Casalino parla per sé, per M5S o a nome di Conte?'**... - iasius_1 : @AlRobecchi Basta pensare che nel pd militano (sic) Marcucci, Zanda, Colaninno, Pinotti, Finocchiaro e ti sale subito il vomito -

Ultime Notizie dalla rete : **Pd Marcucci

Affaritaliani.it

Lo scrive su twitter il capogruppoal Senato, AndreaBettini: non c'è nessun piano per fare un altro partito insieme al segretario dimissionario. Gli ex renziani Morani e: non ci vergognamo delDubbi sull’ipotesi di un traghettatore, spuntano i nomi di Provenzano in tandem con Pinotti. Pressing su Letta che però rifiuta ...ROMA. Enrico Letta si sfila, «ma non del tutto dai», dice un dirigente all’altro. Lui sì, metterebbe d’accordo tutti. Anzi no: gli ex renziani lo vedono come il fumo negli occhi. «Veltroni di nuovo le ...