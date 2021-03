**Pd: Casalino, ‘Zingaretti persona straordinaria ma tra dem cancri da estirpare’** (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos) – “Ci sono alcune persone del Pd che sono straordinarie come Zingaretti e anche Franceschini che ho conosciuto. E poi ci sono alcuni cancri che riescono a distruggere il bello del Pd. Bisognerebbe estirpare questi cancri. Forse ho usato un’espressione sbagliata, diciamo questi elementi negativi”. Lo dice Rocco Casalino a ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai Uno. Per le dimissioni di Zingaretti “mi dispiace moltissimo” ma “ha fatto una cosa intelligente altrimenti lo consumavano, lo logoravano, sottraendosi prima e così resta con un consenso e una credibilità altissima e se la merita tutta”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos) – “Ci sono alcune persone del Pd che sono straordinarie come Zingaretti e anche Franceschini che ho conosciuto. E poi ci sono alcuniche riescono a distruggere il bello del Pd. Bisognerebbe estirpare questi. Forse ho usato un’espressione sbagliata, diciamo questi elementi negativi”. Lo dice Roccoa ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai Uno. Per le dimissioni di Zingaretti “mi dispiace moltissimo” ma “ha fatto una cosa intelligente altrimenti lo consumavano, lo logoravano, sottraendosi prima e così resta con un consenso e una credibilità altissima e se la merita tutta”. L'articolo CalcioWeb.

