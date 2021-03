Pd | Bordo | ' Casalino grave e inaccettabile | si scusi'

(Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Nel Pd non ci sono 'cancri da estirpare'.chieda scusa per quanto detto, che è. Il dibattito interno ai partiti, anche se aspro, va sempre rispettato". Lo scrive su twitter Micheledel Pd.

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Nel Pd non ci sono 'cancri da estirpare'. Casalino chieda scusa per quanto detto, che è grave e inaccettabile. Il dibattito interno ai partiti, anche se aspro, va sempre ...I Dem contro l'ex portavoce di palazzo Chigi. Sensi: «Non sarò io a fare interrogazioni, ma un minimo di rispetto». Provenzano: «Si scusi» ...