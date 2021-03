Patrimonio Unesco, Petrillo: Riconoscimento a rischio per il centro storico di Napoli (Di martedì 9 marzo 2021) “È da tempo che dal centro storico di Napoli emergono una moltitudine di criticità e per questo rischia di essere inserito tra i siti materiali a rischio. L’inserimento in quella lista rappresenta l’anticamera per la perdita del Riconoscimento come Patrimonio Unesco e quindi c’è bisogno di grande attenzione su questa situazione”. Lo dice al programma La Radiazza il neo eletto vicepresidente dell’organo di esperti mondiali della Convenzione Unesco sul Patrimonio culturale immateriale per il ciclo 2021-2022, Pier Luigi Petrillo. “Le criticità del centro storico – commentano il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli ed il conduttore radiofonico Gianni Simioli – le ... Leggi su ildenaro (Di martedì 9 marzo 2021) “È da tempo che daldiemergono una moltitudine di criticità e per questo rischia di essere inserito tra i siti materiali a. L’inserimento in quella lista rappresenta l’anticamera per la perdita delcomee quindi c’è bisogno di grande attenzione su questa situazione”. Lo dice al programma La Radiazza il neo eletto vicepresidente dell’organo di esperti mondiali della Convenzionesulculturale immateriale per il ciclo 2021-2022, Pier Luigi. “Le criticità del– commentano il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli ed il conduttore radiofonico Gianni Simioli – le ...

Advertising

corsainsalita : RT @TgrSardegna: I #nuraghi devono entrare a far parte del patrimonio dell'#UNESCO come simbolo di spiritualità nel bacino del #Mediterran… - TgrRai : RT @TgrSardegna: I #nuraghi devono entrare a far parte del patrimonio dell'#UNESCO come simbolo di spiritualità nel bacino del #Mediterran… - FlaviaCorda : RT @TgrSardegna: I #nuraghi devono entrare a far parte del patrimonio dell'#UNESCO come simbolo di spiritualità nel bacino del #Mediterran… - TgrSardegna : I #nuraghi devono entrare a far parte del patrimonio dell'#UNESCO come simbolo di spiritualità nel bacino del… - almightygio_ : il sundae del mc patrimonio dell'unesco -