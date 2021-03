Passaporto vaccinale: la Cina è il primo paese al mondo a lanciarlo (Di martedì 9 marzo 2021) Novità assai significative sul fronte vacCinazioni anti-coronavirus. Mentre in Italia la campagna prosegue a rilento e si stanno escogitando nuove misure per velocizzare l’iter, in Cina hanno appena introdotto – in via ufficiale – il Passaporto vacCinale, primo paese al mondo a farlo. Il certificato, digitale o cartaceo, che attesta l’immunizzazione del possessore, è disponibile per i cittadini cinesi che lo domanderanno tramite la piattaforma WeChat: finalità è “aiutare a promuovere la ripresa economica mondiale e a facilitare i viaggi oltre confine“, ha detto il ministero degli Esteri di Pechino. Indubbiamente anch’esso è un passo in avanti verso il ritorno alla normalità, dopo più di un anno. Vediamo più da vicino. Se ti interessa saperne di ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 9 marzo 2021) Novità assai significative sul fronte vaczioni anti-coronavirus. Mentre in Italia la campagna prosegue a rilento e si stanno escogitando nuove misure per velocizzare l’iter, inhanno appena introdotto – in via ufficiale – ilala farlo. Il certificato, digitale o cartaceo, che attesta l’immunizzazione del possessore, è disponibile per i cittadini cinesi che lo domanderanno tramite la piattaforma WeChat: finalità è “aiutare a promuovere la ripresa economica mondiale e a facilitare i viaggi oltre confine“, ha detto il ministero degli Esteri di Pechino. Indubbiamente anch’esso è un passo in avanti verso il ritorno alla normalità, dopo più di un anno. Vediamo più da vicino. Se ti interessa saperne di ...

